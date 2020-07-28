Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ve Alaplı belediyelerinde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde çalışan 295 personelin 468 bin 500 lira tutarındaki bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de belediye personelinin Kurban Bayramını rahat geçirmesini için ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Tekin, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımızın haklarını korumak, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Personelimizin ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatırdık. Aileleriyle birlikte güle güle harcamalarını diliyorum. Personelimizin ve milletimizin bayramını da bu vesileyle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum."