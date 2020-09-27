Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Çevre Altyapı Temel Hizmetleri Birliği Başkanlığı (ZONÇEB) toplantısı yapıldı.

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Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Çevre Altyapı Temel Hizmetleri Birliği Başkanlığı (ZONÇEB) toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, birliğin encümen üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda gündeme ilişkin konularla ilgili görüşmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Gökçebey Belediyesinin çalışmaları

Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün, belediye ekiplerinin çalışmalarını incelediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Öztürk'ün, Üçburgu Afet Evleri mevkisindeki çalışmaları denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Vedat Öztürk'ün çalışmaları incelemesinin ardından vatandaşların sorunlarını dinlediği kaydedildi.

Zonguldak Valiliği, Mustafa Tutulmaz, Vedat Öztürk, Gökçebey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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