Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Çevre Altyapı Temel Hizmetleri Birliği Başkanlığı (ZONÇEB) toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, birliğin encümen üyelerinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda gündeme ilişkin konularla ilgili görüşmelerde bulunulduğu kaydedildi.
Gökçebey Belediyesinin çalışmaları
Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün, belediye ekiplerinin çalışmalarını incelediği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Öztürk'ün, Üçburgu Afet Evleri mevkisindeki çalışmaları denetlediği ifade edildi.
Açıklamada, Vedat Öztürk'ün çalışmaları incelemesinin ardından vatandaşların sorunlarını dinlediği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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