Sağlık

Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti

29.01.2026 10:52
Dr. Didem Durgun ve ekibi, karlı yollarda hasta ziyaretleri yaparak sağlık hizmeti sunuyor.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Doktor Didem Durgun (25) ve beraberindeki sağlık ekibi, 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında hastalara hizmet veriyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede hastalara haftanın 5 günü hizmet götüren Dr. Durgun ve ekibi, son olarak ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan KOAH ve kalp yetmezliği hastası Çavreş Dağ (65) ile kalp yetmezliği yaşayan Sait Canünver'e (88) ulaşabilmek için karlı yolları yürüyerek katetti. Sağlık ekibinin zorlu yolculuğu, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Türkiye'de 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, soğuk hava ve ağır kış koşulları sağlık hizmetlerini de zorlaştırıyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tekindere Mahallesi'ne bağlı Kandil mezrasında yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen KOAH ve kalp yetmezliği hastası Çavreş Dağ ile kalp yetmezliği bulunan Sait Canünver'e ulaşamayan çalışan Vanlı Doktor Didem Durgun ve beraberindeki sağlık ekibi, araçların giremediği karlı yolları yürüyerek katetti.

EKSİ 30 DERECEDE ZORLU GÖREV

Çaldıran Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Pratisyen Dr. Didem Durgun, Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde görev yaptıklarını belirterek, "Evde Sağlık Hizmetleri doktoruyum. Zorlu kış şartlarında yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek, gerekli sağlık taramalarını yapıyoruz. Gerekli durumlarda uzman doktorlarımızla online olarak hastalarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim memleketim Van oldu. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde görev yapıyoruz. Bazı günler hava sıcaklığı eksi 30 derecenin altına düşüyor" dedi.

KAR VE DONDURUCU SOĞUKLA MÜCADELE

Zorlu hava koşullarının yanı sıra farklı risklerle de karşılaştıklarını dile getiren Durgun, "Bazen gittiğimiz mahalle ve mezralarda sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Bu nedenle hasta yakınlarıyla önceden iletişime geçiyoruz. Karlı günlerde yolda kaldığımız da oluyor. Yol açıldıktan sonra hastalarımıza ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

'HAFTANIN 5 GÜNÜ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ'

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştığını anlatan Durgun, "Aracımız her evin önüne gidemiyor. Bu nedenle bazen 300-500 metre karda yürüyerek hastalarımıza ulaşıyoruz. Hastalarımız bundan çok memnun kalıyor ve sık sık teşekkür ediyorlar. Çaldıran Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak ilçeye bağlı 105 mahalle ve mezrada yaşayan, çoğu 65 yaş üstü olan 180 hastaya haftanın 5 günü evlerinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Hastaların muayeneleri evlerinde yapıyoruz, hastaneye sevk edilmesi gerekenleri ambulanslarla hastaneye ulaştırılıyoruz. Her gün güzergah belirleyerek, sırasıyla hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

'MUTLUYUM'

İlk görev yeri olan memleketinde çalışmanın mutluluğunu yaşayan Dr. Durgun, "Kendi hemşerilerime sağlık hizmeti verdiğim için mutluyum. Hastaneye ulaşamayan hastalarımıza ulaşıp, onlara sağlık hizmeti sunmak bizi de mutlu ediyor. Bize destek olan İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve hastane başhekimliğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Diğer yandan Kandil mezrasında kalp yetmezliği sorunu olan Sait Canünver'in oğlu Hanifi Cangünver, hastalara kar kış-soğuk demeden ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika

