Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak - Son Dakika

Zorlu PSM, 30. yılını kutlayan EFG Londra Caz Festivali'ni, "London X İstanbul" başlıklı özel konser serisiyle ağırlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, Jordan Rakei 14 Mayıs'ta, Binker & Moses ile Kokoroko 28 Mayıs'ta, Nubya Garcia ile Sons of Kemet 29 Mayıs'ta, Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, ulusal ve uluslararası kültürel iş birlikleri, seçkin kurum ve sanatçılarla ortak çalışmalar, sanatseverler ve yeni sanat izleyicileri için özgür, yaratıcı, dönüştüren ve geliştiren bir sahne hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, caz festivali iş birliğinin de bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

EFG Londra Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ise festivalin ana görevlerinden birinin İngiltere'deki yetenekleri yetiştirmek ve onları sektöre kazandırmak olduğunu aktararak, 30. yılda, İngiltere'nin caz sahnesine uluslararası erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.