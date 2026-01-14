Zübeyde Hanım, 103. Yılında Anıldı - Son Dakika
Zübeyde Hanım, 103. Yılında Anıldı

Zübeyde Hanım, 103. Yılında Anıldı
14.01.2026 13:21
Zübeyde Hanım, vefatının 103. yılında Edirne'de düzenlenen törende anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103. yılında Edirne'de anıldı.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindekiler Zübeyde Hanım'ın büstüne karanfil bıraktı.

Gencan, gazetecilere, Zübeyde Hanım'ı ölümünün 103. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Zübeyde Hanım'ın, bir coğrafyanın, bir milletin kaderini değiştirmiş bir evladı yetiştiren önemli bir değer olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Bugün Edirneli kadınlar olarak Zübeyde Anne'mize geldik. Kendisi bizler için çok kıymetli. Bizlerin de en önemli sorumluluğu onun yetiştirmiş olduğu kıymetli evladı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni de ilelebet yaşatmak. Her zaman söylüyorum şehrimin güçlü kadınlarıyla hep gurur duyuyorum. Bizler özellikle yönetici kadınlar olarak bu sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Tekrardan Zübeyde Anne'mizi rahmetle saygıyla ve minnetle anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun aydınlattığı yolda Türkiye Cumhuriyeti için, Edirne'miz için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

Anma programına, İl Genel Meclisi Başkanı ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.