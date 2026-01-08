Zübeydi Yemen'den Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zübeydi Yemen'den Kaçtı

08.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydarus ez-Zübeydi, Aden'den Somaliland ve BAE'ye kaçtı. Arap Koalisyonu durumu açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin Aden'den deniz yoluyla önce Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine ardından hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtığını duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada dün bilinmeyen bir yere kaçtığı belirtilen Zübeydi'ye ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Zübeydi ve beraberindekilerin, "7 Ocak gece saatlerinde Aden Limanı'ndan bir gemiyle Somaliland bölgesine kaçtığını" belirterek "Öğle saat 12.00 civarında ise Berbera Limanı'na ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Zübeydi'nin oradan uçakla 15.15'te Mogadişu Havalimanı'na geçtiği, bir saat bekledikten sonra saat 16.17'de Umman Denizi üzerinden Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Maliki, "Uçak tanımlama sistemi Umman Körfezi üzerinde kapatılmış, Abu Dabi'deki (Er-Rif) askeri havalimanına inişten 10 dakika önce saat 20.47'de yeniden açılmıştır." diyerek Zübeydi'nin BAE'de olduğunu aktardı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere kaçtığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zübeydi Yemen'den Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:08:56. #7.11#
SON DAKİKA: Zübeydi Yemen'den Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.