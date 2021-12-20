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Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek - Son Dakika

Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek

20.12.2021 13:42

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarının, eski fonksiyonlarından bambaşka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktası olarak hizmet edeceklerini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarının, eski fonksiyonlarından bambaşka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktası olarak hizmet edeceklerini açıkladı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun Karaköy semtindeki Zürafa sokağın dönüşümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu Projesi'ni bir fonksiyon ve konsept anlayışıyla daha da güçlendirme düşüncesinde olduklarını dile getiren Yıldız, Zürafa sokağın kültür sanat merkezi haline getirileceğini belirtti.

Zamanın ruhunu ve birikimini doğru okuyarak değerlendirmek, çevreyi, bölgeyi ve sokağı tasarlamak gibi bir sorumlulukları olduğunu dile getiren Yıldız, "Bölgeyi ve mekanı tasarlarken, her şeyden önce insan ve insan onuru için ona bir fonksiyon yüklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün itibarıyla Zürafa sokak, Alageyik sokak ve Kadem sokak eski fonksiyonlarından bambaşka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktası halinde hizmet edecekler. Elbette ki yaşanmışlıklar acısıyla, tatlısıyla hayatın doğal akışında ve bu mekanın hafızasında yer alıyor." diye konuştu.

Bu sokaklardaki mülkiyet durumuyla ya da hak sahipliğiyle ilgili bir çalışma yapmadıklarını aktaran Yıldız, çalışmalarının sadece bu sokakların fonksiyonlarının değiştirilerek, kültür sanat merkezi haline getirilmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

"42 evin 37'si Manukyan ailesine ait"

Dünyadaki örneklerinin araştırılacağını ve bunun üzerine bir kurul oluşturulacağını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Üniversiteler, STK'lar, hak sahipleri, varisler, fikir insanları, yazarlar, iş insanları ile dönüşümün en geniş manada müzakere edileceği bir kurul oluşturulacak. Beyoğlu'nun tarih boyu süregelen güzelliğini, Beyoğlu Kültür Yolumuzla birleştirerek Zürafa sokak, Alageyik sokak ve Kadem sokak artık, kültür ve sanatın adresi olacak. Buradaki yaklaşık 42 evin 37'sinin Manukyan ailesine, 5 evin de bir başka aileye ait olduğunu ifade etmek isterim."

Yıldız, belediye olarak planlamayı yapacaklarını, bir müze, kütüphanesi ve kafesi olan, gençlerin gelip kitap okudukları, sohbet ettikleri turistik bir bölge oluşturulabileceğini belirtti.

Pandemi nedeniyle bu sokakların 2 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Yıldız, yürütecekleri çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Buranın fiziki dönüşümüyle ilgili de bir adımın atılması, bugün çok daha zaruri hale gelmiş görünüyor. Buradaki binaların yenilenmesi, o sırada da bizim planlamalarımızı yapmamız, gönül ister ki bu ortam en kısa sürede arzu ettiğimiz seviyeye gelsin. Manukyan ailesinin varislerinin bize ulaştırmış oldukları, buranın bu dönüşüme rıza gösterdikleri, bu şekilde olmasını istediklerine dönük iyi niyet mektupları var. Biz de bu mektubu okuduktan sonra kendilerine ulaştırmış olduğumuz benim de iyi niyet mektubum var. Karşılıklı iyi niyet mektupları çerçevesinde adımları atmaya devam edeceğiz. Tarihi eser bir iki tane var, imar planında da bunlar var, onların restorasyonu var. Ama önümüzdeki 5-10 gün içinde basın mensuplarını tekrar davet edip, buradaki fiziki dönüşümde teknik raporla tespit edilen sakat binaların yıkımıyla ilgili süreci de başlatacağız."

Basın mensuplarının Manukyan ailesine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği sorulan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Biz sokağa fonksiyon yüklüyoruz, herhangi bir ödeme gibi bir düşüncemiz yok. Buradaki dönüşümü, sakat binaların bir iki tanesiyle başlatacağız. Tam tersine ödemeyi kendileri yapacaklar, buradaki dönüşümü onlar yapacaklar. Bahsettiğiniz şey kamulaştırma gibi bir şeyse öyle bir şey söz konusu değil. Karşılıklı iyi bir niyet var." yanıtını verdi.

Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek
Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek
Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek
Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek
Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Haydar Ali Yıldız, Manukyan, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zürafa Sokak kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek - Son Dakika


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