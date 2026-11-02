Atatürk Mahallesi Spor Kulübü'nün 30 gönüllüsü 112 bahçesinde çadır eğitimi aldı - Son Dakika
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Atatürk Mahallesi Spor Kulübü'nün 30 gönüllüsü 112 bahçesinde çadır eğitimi aldı

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Atatürk Mahallesi Spor Kulübü\'nün 30 gönüllüsü 112 bahçesinde çadır eğitimi aldı
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Atatürk Mahallesi Spor Kulübü'nün 30 kişilik gönüllü ekibi, 112 bahçesinde verilen çadır kurma eğitimini tamamladı. Ekip Lideri Muhammet Ali Çiftçi, afetlerde hızlı ve doğru çadır kurup sökebilecek ekipler oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Atatürk Mahallesi Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan 30 kişilik gönüllü ekibe, 112 bahçesinde Hafif Barınma Grubu Çadır Kurma Eğitimi verildi. 

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek çadırların kurulması, sökülmesi ve barınma alanlarının oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen eğitim başarıyla tamamlandı.

Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Ekip Lideri Muhammet Ali Çiftçi, 30 kişilik aktif gönüllü ekibin eğitim sürecini tamamladığını belirterek, “Amacımız, olası afet ve acil durumlarda çadır kurma ve sökme işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ekipler oluşturmak. Ayrıca kurulacak çadır kentlerde afetzede vatandaşlarımıza destek olarak ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Gönüllülerimizin eğitimlerini bugün itibarıyla tamamladık.” dedi.

Afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin, afet anında hızlı ve etkin müdahale kapasitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Atatürk Mahallesi Spor Kulübü'nün 30 gönüllüsü 112 bahçesinde çadır eğitimi aldı - Son Dakika
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