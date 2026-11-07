Iğdır\'da 10 yabancı işçi bulundu, 5 iş yerine 1 milyon 25 bin 30 TL ceza kesildi

Iğdır’da Kaçak İşçi Denetimi: 5 İş Yerine 1 Milyon 25 Bin TL Ceza

Iğdır’da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni bulunmayan 10 yabancı uyruklu işçi tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştırdığı belirlenen 5 iş yerine toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası kesildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” kapsamında il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 45 iş yeri denetlenirken, 123 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 5 ayrı iş yerinde toplam 10 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kayıt dışı yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen 5 iş yerine ise toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk