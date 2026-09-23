Iğdır\'da yetiştirilen 12 bin 680 Angus, 840 yetiştiriciye ulaştırıldı

Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Ağrı Dağı çevresindeki işletmelerinde yetiştirilen Angus ırkı büyükbaş hayvanlar da üreticilere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 840 yetiştiriciye 12 bin 680 hayvan kazandırıldığı belirtildi. Temmuz 2025’ten Ağustos-Eylül 2026 dönemine kadar gerçekleştirilen satışlarla üreticilerin damızlık hayvan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanırken, projenin 2028 yılı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Müdürü Yüksel Bora, "Geçen yıldan bu yana, 2025 yılının Temmuz ayından 2026 yılının Ağustos-Eylül aylarına kadar 12 bin 600 hayvan satışımız oldu. Projenin 2028 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Projenin bitimiyle beraber yaklaşık 10 bin hayvanla faaliyetlerimizi sürdürmeyi de planlıyoruz. İki yıl içerisinde, 2028 yılı sonuna kadar 60 bin yetiştiriciye hayvan satışı yapılması planlanıyor. Aynı zamanda yayla ve mera hayvancılığı da yapılıyor. Mayıs ayından Eylül ayına kadar mera hayvancılığı gerçekleştiriliyor. Böylece mümkün olduğunca yem kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Iğdır'ın tercih edilmesinin sebebi, Doğu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımıza hayvan kazandırmak. Aynı zamanda Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden de dağıtım yapılıyor ve burada da proje devam ediyor. Türkiye genelinde 72 ile hayvan dağıtımı gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde projeye çok fazla talep var. Talep oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar arayarak doğrudan hayvan alıp alamayacaklarını soruyorlar. Şu ana kadar bir yıl içerisinde 12 bin 680 hayvan sattık ve 840 yetiştiriciye ulaştık. Bence gayet başarılı bir sonuç." dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde hayvanların çiftleştirilerek yeni hayvanlar elde edildiğini ve bu hayvanların proje kapsamında üreticilere ulaştırıldığını söyledi. Tingiş açıklamasında, "İlimiz genelinde tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahip. Şu anda Iğdır’da, özellikle “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi”nin uygulandığı TİGEM işletmemizdeyiz. Burada gelen hayvanlarımız çiftleştirilmekte, bununla birlikte çoğaltılarak üreticilerimize dağıtılmaktadır. Hayvanlarımız 81 ilimizin her tarafına gönderilmektedir. Bu proje kapsamında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve Bakanlığımızın tüm bürokratlarına teşekkür ediyorum. Projenin ilimizde uygulanmasından ve burada hayvancılık materyallerinin üretilmesinden dolayı çok mutlu ve huzurluyuz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu hayvanların çoğaltılması ve faaliyetlerin sürdürülmesi noktasında TİGEM işletmemizle gerekli çalışmaları kol kola yürütüyor, üreticilerimize bu noktada gerekli desteği sağlıyoruz." dedi. Iğdır’da yetiştirilen Angus’lar Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilere ulaşıyor

Haber: Halit Öztürk