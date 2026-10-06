Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı

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Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı
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Ağrı İl Emniyet ekipleri, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde stant etkinliği düzenledi. Öğrencilere güvenli yaşam ve olası tehditlere karşı tedbirler anlatıldı; etkinlikte 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde “El Ele Güvenli Geleceğe” temalı stant etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte; illegal yapılanmalara karşı farkındalığın artırılması, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere ilişkin bilinçlendirilmesi ve gençlerle güvenlik konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Stant alanını ziyaret eden öğrencilere, güvenli yaşam ve olası tehditlere karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken, etkinlik kapsamında çeşitli bilgilendirici materyal ve hediyeler de takdim edildi.

Gerçekleştirilen çalışma ile üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişim kurulması ve güvenlik hizmetlerinin yalnızca olaylara müdahale boyutuyla sınırlı kalmayıp önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarla desteklenmesi amaçlandı.

Ağrı Emniyeti üniversitede 5 bin 750 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Etkinlik kapsamında toplam 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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