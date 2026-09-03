Alves Kablo, yeniden yapılanma kapsamında 68 personelin iş sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Alves Kablo, yeniden yapılanma kapsamında 68 personelin iş sözleşmesini feshetti

Alves Kablo, yeniden yapılanma kapsamında 68 personelin iş sözleşmesini feshetti
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Alves Kablo, KAP'a yaptığı açıklamayla yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 68 personelin iş sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Şirket, giderleri azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla atılan bu adımın ardından operasyonel süreçlerin kesintisiz devam ettiğini ve mevcut siparişlerin zamanında teslim edileceğini belirtti.

Alves Kablo, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında toplam 68 personelin iş sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Şirket, bu adımın mevcut finansal yükümlülüklerin belirli bir takvim dahilinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla atıldığını belirtti.

KAP açıklamasında, şirketin mevcut finansal ve operasyonel koşulları çerçevesinde giderlerin azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedeflerine vurgu yapıldı. Yapılan düzenlemenin operasyonel faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlaması, maliyet yapısını iyileştirmesi ve nakit kaynaklarının daha etkin yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Şirket yetkilileri, personel azaltımının ardından üretim, satış, tedarik ve sevkiyat dahil tüm operasyonel süreçlerin kesintisiz devam ettiğini, mevcut siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi için yeterli kadronun korunduğunu ve herhangi bir faaliyet durdurması ya da aksamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Alves Kablo, yeniden yapılanma kapsamında 68 personelin iş sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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