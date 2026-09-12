Birleşik Metal-İş, Gebze'de işten çıkarılan Smart Solar işçileri için eylem yaptı
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Kocaeli Gebze OSB'deki Smart Solar Aliağa Fabrikası'nda işten çıkarmalara karşı üretimi durduran işçilerle dayanışmak için kitlesel basın açıklaması yaptı. Açıklama, dünden bu yana fabrikayı terk etmeyen işçilere destek amacıyla gerçekleştirildi.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Smart Solar Aliağa Fabrikası'nda işten çıkarmalara karşı üretimi durduran işçilerle dayanışmak amacıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklama, dünden bu yana fabrikayı terk etmeyen işçilere destek amacıyla yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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