Buca Belediyesi önünde toplanan 80 çalışan 7 aydır maaş alamıyor
Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Çalışanlar, mağduriyetlerini dile getirdi.
Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Çalışanlar, mağduriyetlerini dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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