Dev Sağlık-İş\'ten Dicle Üniversitesi\'ne Tepki

DİSK Dev Sağlık-İş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık işçilerinin sendikal haklarına yönelik baskılara tepki gösterdi. Yaklaşık bin 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bulunan hastanede örgütlenme çalışmalarını sürdüren sendika, işçilerin sendika seçme hakkını kullanırken baskıyla karşılaştığını duyurdu.

Sendika açıklamasında, bazı hastane yöneticileri ve idari kadroların, mevcut toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikayla işbirliği içinde işçilerin iradesine müdahale ettiği, işçileri doğrudan tehdit ettiği belirtildi. Ayrıca, bu sendikanın başka illerden gelen şube başkanlarının da işçileri tek tek odalara çağırarak baskı uyguladığı kaydedildi.

Dev Sağlık-İş, bu tablonun işçilerin özgür iradesini yok saydığını, sendikal hakları gasp ettiğini ve çalışma barışını zedelediğini ifade etti. Sendika, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne çağrı yaparak tüm çalışanların sendikal tercihlerine eşit mesafede olduğunu duyurmasını istedi. "İşçilerin tehdit edilmesine, zorla istifa zorlanmasına son verilmelidir. Hastane yönetimi ve ilgili idari kadrolar bu baskılardan derhal elini çekmelidir. DİSK bizim irademizdir diyen, irademize saygı duyun diyen işçilerin sesi olmaya devam edeceğiz" diyen sendika, hukuki ve fiili haklarını kullanacaklarını söyledi.