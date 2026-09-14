Eti Maden proses işçisi alımı için 106 sürekli kadro ilanı başlattı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üretim tesislerinde istihdam edilmek üzere toplam 106 sürekli proses işçisi alacak. Alımlar için gerekli izinler alınarak süreç resmen başlatıldı; başvurular Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi nezdinde yapılacak.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bünyesindeki üretim tesislerinde istihdam edilmek üzere toplam 106 sürekli işçi alacak.
Proses işçisi pozisyonundaki alımlar için gerekli izinler alındı ve süreç resmen başlatıldı.
Talepler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karşılanacak. Başvuru, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi nezdinde yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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