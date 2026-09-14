Eti Maden proses işçisi alımı için 106 sürekli kadro ilanı başlattı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bünyesindeki üretim tesislerinde istihdam edilmek üzere toplam 106 sürekli işçi alacak.

Proses işçisi pozisyonundaki alımlar için gerekli izinler alındı ve süreç resmen başlatıldı.

Talepler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karşılanacak. Başvuru, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi nezdinde yapıldı.