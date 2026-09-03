İmalat sanayinde istihdam koruma desteği genişletildi; 5 alt dala prim desteği sağlanacak

İmalat sanayinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek amacıyla yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından yürütülen programın yeni uygulaması, 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce turizm konaklama tesislerindeki çalışanlar için başlatılan sigorta primi desteği, imalat sektörünün belirli alt dallarını da kapsayacak.

Yeni düzenlemeyle prim desteğinden tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, deri ile ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı ve kot benzeri ürünler için baskı düğmesi, çıtçıt, düğme, fermuar imalatı yapan işletmeler yararlanabilecek. Programdan KOBİ'ler ve büyük işletmeler faydalanabilecek. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma dönemi boyunca aylık bazda koruması gerekiyor.

Şartı sağlayan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek. KOBİ'ler için prim desteği, aylık 30 prim gün için 3 bin 500 TL olacak ve toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden, 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 10 bin 458 TL olarak belirlendi. Destek yüzde 100 geri ödemesiz olacak. Büyük işletmeler içinse desteğin üst limiti belirlenmedi. Destek tutarı, kıstelyevm esasına göre hesaplanacak; tam çalışmadığı süreler oranında kesinti yapılabilecek.