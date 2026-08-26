İşçiler Eylemlerinde Anlaşmaya Yaklaşıyor - Son Dakika
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İşçiler Eylemlerinde Anlaşmaya Yaklaşıyor

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Maden işçileri, ödenmeyen alacakları için eylemlerini sürdürürken Yıldızlar SSS ile anlaşma yolunda.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları eylemin 17. gününde, Yıldızlar SSS Holding ile anlaşmaya yaklaşıldı. Sendika Avukatı Mürsel Ünder, müzakerelerde teknik detayları konuşma aşamasına geldiklerini ve ödemelerin hesaplara geçmesiyle birlikte yarın zafer açıklaması yapmayı öngördüklerini söyledi.

Ünder, gözaltına alınan sendika yöneticileri ve madenciler için Ankara Adliyesi önüne destek çağrısında bulundu. Gözaltındaki isimler arasında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da bulunuyor. Ünder, gözaltıların direniş sürecinin doğrudan bir parçası olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiğini ancak eylemin kritik aşaması nedeniyle bu gözaltıların yaşandığını ifade etti.

Avukat, Yıldızlar SSS Holding ile dün yapılan görüşmenin gece saat 02.30'da sona erdiğini, ana başlıkların büyük çoğunluğunun tamamlandığını, ancak nihai cevabın bugün belli olmayacağını kaydetti. Teknik heyetin şirketle görüşmek üzere harekete geçtiğini belirten Ünder, "Ödemeler hesaplarımıza geçene kadar direnişimiz sürecek" dedi. Şirketin "yasal olmayan talepler" açıklamasına ilişkin ise yasal olmayan hiçbir taleplerinin bulunmadığını ve müzakere stratejisi olabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Enerji, Maden, Son Dakika

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