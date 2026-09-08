İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı

İŞKUR'un 2026 Ağustos Bülteni'ne göre kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,57 artarak 2 milyon 337 bin 718 kişiye ulaştı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 48,9'unu erkekler, yüzde 51,1'ini kadınlar oluştururken, 15-24 yaş grubundaki gençlerin payı yüzde 24,3 olarak kaydedildi.

Ağustosta İŞKUR aracılığıyla 60 bin 487 erkek ve 39 bin 328 kadın olmak üzere toplam 99 bin 815 kişi işe yerleştirildi. Böylece 2026'nın ocak-ağustos döneminde toplam işe yerleştirme sayısı 947 bin 120'ye yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında kurum, 360 bin 797 kadın, 312 bin 239 genç, 31 bin 301 engelli ve 173 bin 481 yükseköğrenim mezununun istihdama katılmasına aracılık etti.

Sektörel bazda, ocak-ağustos döneminde en fazla işe yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti. Meslek gruplarında ilk üç sırayı Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi aldı.

Ağustosta işverenlerden alınan açık iş sayısı 201 bin 790 olurken, yılın ilk sekiz ayındaki toplam açık iş sayısı 1 milyon 616 bin 731'e ulaştı. Alınan açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden gelirken, imalat sanayinde 574 bin 530 açık iş ile ilk sırada yer aldı. En çok açık iş ilanı Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson) mesleklerinde verildi.