İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı

İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR'un 2026 Ağustos bültenine göre kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,57 artarak 2 milyon 337 bin 718'e ulaştı. Ağustosta 99 bin 815 kişi işe yerleştirilirken, yılın ilk sekiz ayında toplam yerleştirme 947 bin 120'ye yükseldi ve işverenlerden alınan açık iş sayısı 1 milyon 616 bini geçti.

İŞKUR'un 2026 Ağustos Bülteni'ne göre kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,57 artarak 2 milyon 337 bin 718 kişiye ulaştı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 48,9'unu erkekler, yüzde 51,1'ini kadınlar oluştururken, 15-24 yaş grubundaki gençlerin payı yüzde 24,3 olarak kaydedildi.

Ağustosta İŞKUR aracılığıyla 60 bin 487 erkek ve 39 bin 328 kadın olmak üzere toplam 99 bin 815 kişi işe yerleştirildi. Böylece 2026'nın ocak-ağustos döneminde toplam işe yerleştirme sayısı 947 bin 120'ye yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında kurum, 360 bin 797 kadın, 312 bin 239 genç, 31 bin 301 engelli ve 173 bin 481 yükseköğrenim mezununun istihdama katılmasına aracılık etti.

Sektörel bazda, ocak-ağustos döneminde en fazla işe yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti. Meslek gruplarında ilk üç sırayı Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi aldı.

Ağustosta işverenlerden alınan açık iş sayısı 201 bin 790 olurken, yılın ilk sekiz ayındaki toplam açık iş sayısı 1 milyon 616 bin 731'e ulaştı. Alınan açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden gelirken, imalat sanayinde 574 bin 530 açık iş ile ilk sırada yer aldı. En çok açık iş ilanı Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson) mesleklerinde verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Ekonomi, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika İşçi İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:36:47. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR Ağustos bülteninde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 337 bine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement