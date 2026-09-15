İşsizlik ödeneği başvurusu için 30 günlük süre işliyor, vekaletle başvuru kabul edilmiyor
İş akdi sona eren çalışanların işsizlik ödeneği için sözleşmenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Başvuru doğrudan veya elektronik ortam üzerinden yapılabilirken, avukat ya da başka bir kişi aracılığıyla vekalet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.
İşini kaybeden çalışanlara gelir desteği sağlayan işsizlik ödeneğinde, başvuru tarihini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, iş akdi sona eren çalışanın sözleşmenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.
Başvuru doğrudan veya elektronik ortam üzerinden yapılabiliyor. Ancak vekalet yoluyla avukat veya başka bir kişi aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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