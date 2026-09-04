KPSS son 5 yılda 1.5 milyon tercihe yalnızca 20 bin atama yapıldı

KPSS Lisans sınavı öncesinde son beş yılın merkezi atama verileri tartışma yarattı. Açıklanan verilere göre, adayların kamu kurumlarına yerleşme oranı oldukça düşük kaldı.

Son 5 yılda 1 milyon 500 binin üzerinde tercih işlemi yapılmasına rağmen yalnızca 20 bin 52 aday kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşebildi. Bu durum, her yıl milyonlarca adayın girdiği KPSS'deki istihdam açığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, kontenjan yetersizliği ve atama takvimlerindeki belirsizliklerin adaylar üzerindeki baskısına dikkat çekiyor. Öğretmen adayları ve yeni mezunlar, atama sayılarının artırılmasını talep ediyor. ÖSYM ise sınav güvenliği ve uygulama detaylarına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, adaylar sonuçların ardından yeni atama takvimini bekliyor.