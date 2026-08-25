MEB 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alacak - Son Dakika
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MEB 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alacak

MEB 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alacak
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Okullar için güvenlik görevlisi alımı, başvuru şartları ve süreçler merak ediliyor.

Okullara güvenlik görevlisi alımı, MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman, MEB güvenlik görevlisi başvurusu ve İŞKUR başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Adaylar, yayımlanacak resmi duyurulara odaklandı.

Okul güvenliği alanında görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları, çalışma koşulları ve süreçte izlenecek adımları anbean takip ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme gelen alım planı, iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor. Başvuru takvimi ve ilan detaylarının açıklanmasıyla hareketliliğin artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Son Dakika

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