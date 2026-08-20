Merkez Bankası Enflasyon Tahmini Yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası Enflasyon Tahmini Yükseldi

Merkez Bankası Enflasyon Tahmini Yükseldi
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Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'e çıkarıldı, emekli ve memur zam oranları hesaplanmaya başlandı.

Merkez Bankası, son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Bu gelişme sonrası uzmanlar, 2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını hesaplamaya başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.

Karakaş, Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahmininin yanı sıra piyasa beklentilerinin de kendi öngörüsüne göre yüzde 29,5 civarında bir yıllık enflasyona işaret ettiğini söyledi. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için en fazla yüzde 10-10,5 civarında bir güncelleme öngördüğünü ifade etti. Memur ve memur emeklilerinin ise daha kritik bir durumda olduğunu belirten Karakaş, memur zam oranının yüzde 5 olduğunu, yüzde 7'yi geçmesi durumunda farklı bir hesap yapılacağını aktardı.

Sonuç olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10-10,5; memur ve memur emeklilerine ise en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir zam beklediğini belirtti. Karakaş, bu analizinin güncel verilere dayandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası, Ekonomi, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika İşçi Merkez Bankası Enflasyon Tahmini Yükseldi - Son Dakika

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