Okul Güvenliği İçin 30 Bin Yeni Personel - Son Dakika
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Okul Güvenliği İçin 30 Bin Yeni Personel

Okul Güvenliği İçin 30 Bin Yeni Personel
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Yeni eğitim yılı için okullarda güvenlik önlemleri artırılacak, 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek.

Yeni eğitim yılının yaklaşmasıyla okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için hazırlıklar sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında yaklaşık 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanırken, okul girişleri ve çevresinde tedbirlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İçişleri, Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmayla okul çevresindeki risklerin azaltılması, kolluk-okul yönetimi koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kamera ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Başvuru tarihleri ve şartlar önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanacak.

Personel alımı İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program kapsamında yapılacak. Görevlendirilecek personele metal dedektörü verilecek; okul girişlerinde binalara giren ve çıkanlar kontrol edilecek. Şüpheli durumlarda emniyet ve jandarmaya anlık bilgi aktarılacak.

Güvenlik soruşturmasının İçişleri Bakanlığı, mülakat sürecinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanıyor. Kontenjanlar öğrenci sayısı, bölgesel güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartlara göre belirlenecek. Başvuruların İŞKUR ilanlarının yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika İşçi Okul Güvenliği İçin 30 Bin Yeni Personel - Son Dakika

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