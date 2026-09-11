OVP'de çalışma hayatı reformu, esnek çalışmada 'güvenceli esneklik' vurgusu - Son Dakika
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OVP'de çalışma hayatı reformu, esnek çalışmada 'güvenceli esneklik' vurgusu

OVP\'de çalışma hayatı reformu, esnek çalışmada \'güvenceli esneklik\' vurgusu
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 OVP, çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesi ve esnek süreli istihdam modelleri için mevzuat çalışması öngörüyor. Dönemde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam ve işsizlik oranında yüzde 7,6 hedefi yer alıyor.

6 Eylül 2026 tarihli ve 33362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP), Türkiye ekonomisinin üç yıllık politika çerçevesini belirlerken çalışma hayatına dair kapsamlı bir reform gündemi de ortaya koydu. Programın öncelikli başlıkları arasında yer alan İstihdam ile Sosyal Güvenliğin Sürdürülebilirliği alanlarındaki hedeflerin başarısı, ortaya konulan rakamlardan çok uygulanacak politika ve reformların niteliğine bağlı görülüyor. OVP döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması ve işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,6 düzeyine gerilemesi hedefleniyor.

Program, iş ve yaşam dengesi ile çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesi, esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesi ve yeni nesil çalışma biçimlerinin etkin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacağını öngörüyor. Uzaktan, hibrit, kısmi süreli, proje bazlı çalışma ve platform ekonomisi uygulamalarının özellikle hizmet sektörlerinde kalıcı hale geldiği belirtilirken, esnekliğin sosyal hakların aşınması anlamına gelmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda çalışma süresinin tespiti, fazla çalışma, dinlenme hakkı, iş sağlığı ve güvenliği, veri güvenliği ve sosyal sigorta yükümlülüklerinin açık kurallara bağlanması, esnek modeller ile sosyal haklar arasında "güvenceli esneklik" dengesinin kurulması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika İşçi OVP'de çalışma hayatı reformu, esnek çalışmada 'güvenceli esneklik' vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: OVP'de çalışma hayatı reformu, esnek çalışmada 'güvenceli esneklik' vurgusu - Son Dakika
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