Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete kararı; başvurular KPSS puanıyla mülakatsız yapılacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete kararı; başvurular KPSS puanıyla mülakatsız yapılacak

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete kararı; başvurular KPSS puanıyla mülakatsız yapılacak
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Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzman doktor ağırlıklı kadrolar için başvurular, mülakatsız olarak KPSS puan üstünlüğüne göre ÖSYM üzerinden alınacak. ÖSYM'nin tercih kılavuzunun 2026 yılının son çeyreğinde yayımlanması beklenirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında planlama yapacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için gözler ÖSYM'nin ilan edeceği tercih kılavuzuna çevrildi. Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek adaylar, eleman temininde güçlük çekilen bölgeler için alınacak.

ÖSYM başvuru takvimi resmi olarak açıklanmadı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçen yıl KPSS ile 47 bin hekim dışı personel alımı yaptıklarını belirterek, 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacaklarını ve 2026'nın sonunda bir alım öngördüklerini söyledi. Tercih kılavuzunun, 2026 yılının son çeyreğinde (Kasım-Aralık) yayımlanması bekleniyor.

Resmi Gazete kararındaki kadro dağılımında 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen pozisyonu bulunuyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili kadro için belirtilen lise, ön lisans veya lisans mezuniyetini taşımak, ilgili KPSS oturumundan geçerli puan almış olmak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması öngörülüyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular, mülakatsız olarak KPSS puan üstünlüğüne göre ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika İşçi Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete kararı; başvurular KPSS puanıyla mülakatsız yapılacak - Son Dakika

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