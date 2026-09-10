SGK, turizmde mayıs-aralık döneminde işçi başına aylık 3.500 TL desteği açıkladı

Turizm sektöründe mayıs ayından yılın sonuna kadar istihdam edilenler için işçi başına aylık 3.500 TL destek verilecek. Geçen ay yürürlüğe giren kanunla, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde bu yılın mayıs ayından aralık ayı sonuna kadar çalıştırılan işçiler için işletmelere ücret desteği sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelgeyle desteğin ayrıntılarını örneklerle anlattı.

Genelgeye göre, ücret desteği söz konusu dönemde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için uygulanacak. Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi emekli çalışanlar, yabancı işçiler ile yurt dışında çalışanlar için turizm ücret desteği verilmeyecek.

Turizm işletmesi belgesine sahip iş yerlerinin destekten yararlanabilmesi için özel sektör işverenlerine ait ve faaliyette olması, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, tahakkuk eden sosyal güvenlik primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor. Borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olması da yeterli olacak. Ayrıca bu yılın mayıs-aralık döneminde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, söz konusu dönem için işçilerin prime esas kazançlarının bildirilmediği veya eksik bildirildiği yönünde tespitin olmaması şartları aranacak.