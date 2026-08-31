Temmuz\'da İşsizlik Oranı %8,1\'e Yükseldi

TÜİK, Temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. İşsiz sayısı 150 bin kişi artışla 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. Kadınlarda işsizlik oranı %10,6, erkeklerde ise %6,8 olarak tahmin edildi.

İstihdamda gerileme yaşandı. İstihdam edilen sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,6 puan düşüşle %48,3'e geriledi. İşgücü de 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,5 puan artarak %14,5'e çıktı.

Gerçek işsizlik olarak tanımlanan toplam atıl işgücü oranı ise 0,8 puan artışla %30,6'ya yükseldi.