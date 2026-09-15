TİGEM dokuz farklı pozisyonda 18 sürekli işçi istihdam edecek - Son Dakika
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TİGEM dokuz farklı pozisyonda 18 sürekli işçi istihdam edecek

TİGEM dokuz farklı pozisyonda 18 sürekli işçi istihdam edecek
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TİGEM, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında dokuz farklı pozisyonda toplam 18 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde yalnızca İŞKUR üzerinden elektronik ortamda alınacak, noter kurası ise 7 Ekim 2026'da çekilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletme müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacak.

İlan kapsamında toplam 18 sürekli işçi alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle: Basınla İlişkiler Görevlisi 1 kişi, Odacı/Garson/Kat Görevlisi 2 kişi, İnşaat İşçisi 2 kişi, Sıhhi Tesisatçı 1 kişi, At Bakıcısı (Seyis) 2 kişi, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 2 kişi, Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı 3 kişi, Tanker Şoförü 2 kişi, Traktör Şoförü-Sürücü 3 kişi. Böylece dokuz farklı pozisyonda toplam 18 sürekli işçi istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvurabilecek.

Başvuru için aranan genel şartlar arasında, ilan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 46 yaşını doldurmamış olmak, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir nedenle görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak yer alıyor. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması; adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması ve son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların İŞKUR'da yayımlanan listeden başvuracakları işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçelerinde ikamet ediyor olması ve görevin devamlı yapılmasına engel sağlık probleminin bulunmaması şartları da aranıyor.

İŞKUR tarafından başvurusu kabul edilen adayların belgeleri evrak inceleme komisyonu tarafından incelenecek. Belgeleri eksiksiz olan ve şartları taşıdığı belirlenen adaylar noter kurasına katılmaya hak kazanacak. Şartları taşıdığı belirlenen adaylar arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 katı kadar asil aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Noter kurasının 7 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri, Gazi Mahallesi-Yenimahalle/Ankara adresinde yapılması planlanıyor. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Noter kurasıyla belirlenen asil adaylar; genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve beceriler ile mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmesine yönelik sözlü/mülakat-uygulama sınavına alınacak. Sınav, Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri, Gazi Mahallesi-Yenimahalle/Ankara adresinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri TİGEM'in internet sitesinde ayrıca ilan edilecek. Adaylar genel değerlendirmeden 25, mesleki/göreve ilişkin bilgi ve beceriden 45, mesleki/göreve ilişkin uygulamadan ise 30 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilecek.

Belge teslimi, kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav yeri ve tarihi ile diğer duyurular TİGEM'in internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Noter, İŞKUR, Eylül, Son Dakika

Son Dakika İşçi TİGEM dokuz farklı pozisyonda 18 sürekli işçi istihdam edecek - Son Dakika

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