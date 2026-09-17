Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona çıktı, imalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor - Son Dakika
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Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona çıktı, imalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor

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Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona çıktı, imalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor
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TÜİK Temmuz verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,7 artışla 16 milyon 393 bine yükseldi. Sanayi istihdamı yüzde 1,5 azalarak 4 milyon 850 bine gerilerken, imalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor ve bu dönemde 71 bin 737 kişi işini kaybetti.

TÜİK Temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu. Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 16 milyon 393 bine çıktı. Sanayi sektöründeki istihdam yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı ve 4 milyon 850 bine indi. Bu dönemde 71 bin 737 kişi işini kaybetti.

İmalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor. 2025'in ikinci yarısında kayıp derinleşti; Ağustos'tan yıl sonuna kadar kayıp yüzde 4 ve üzerinde oldu. Bu yıl Ocak'ta yüzde 3,3 olan kayıp, Haziran'da yüzde 1,2, Temmuz'da yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiSon Dakika

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