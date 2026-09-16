Yeni asgari ücrette gözler 2027\'ye çevrildi

Milyonlarca çalışan, 2027'de geçerli olacak yeni asgari ücrete odaklandı. Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda 35 bin TL ile 36 bin TL bandı öne çıkıyor.

Bazı uzmanlar ise refah payının da eklenmesi gerektiğini savunuyor.