Yıllık İzin Süreleri ve Annelik Hakları

İşçilerin yıllık izin süreleri kıdemlerine göre belirlenmiştir. 1-5 yıl kıdemi olanlara 14 gün, 5-15 yıl arasına 20 gün, 15 yıl ve üzerine 26 gün yıllık izin verilir. Bu haktan yararlanmak için en az 1 yıl kesintisiz çalışmış olmak şarttır. Hafta tatilinde ise işçi 6 gün çalıştıktan sonra 7. gün en az 24 saat kesintisiz dinlendirilir. Bu süreler İş Kanunu'ndaki asgari sürelerdir; toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesiyle artırılabilir. Örneğin 1-5 yıl kıdemi olan işçinin izni 20 güne çıkarılabilir ya da hafta tatili 2 güne çıkarılabilir.

Çalışan anneler için analık izni yakın zamanda yapılan düzenlemeyle artırılmıştır. Doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftadır. Bu hak işçiler ve memurlar için aynıdır. İşçi annelere çocuk 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izni verilir.

Memurların yıllık izni hizmet süresine göre 1-10 yıl için 20 gün, 10 yıldan fazla için 30 gündür. Doğum izni işçilerle aynı olup 24 haftadır. Kadın memurlarda süt izni ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci 6 ay için günde 1,5 saattir. Memurlar genel ve ulusal bayram tatillerinin yanı sıra idari izinlerden de yararlanabilir. Hafta tatili genellikle cumartesi ve pazar olarak 2 gündür, ancak nöbet sistemiyle çalışan kurumlarda bu günler değişebilir.