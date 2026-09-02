Kilis\'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı

Kilis’te trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Jandarma Trafik ekiplerinin denetimleri artırıldı.

İl genelindeki karayollarında gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Denetimlerde özellikle hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri denetimlerini yalnızca karadan değil, drone desteğiyle havadan da sürdürüyor. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri, karadaki ekipler tarafından kontrol edilerek gerekli işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Haber: Abdullah Alpdağ