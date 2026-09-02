Kilis'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı - Son Dakika
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Kilis'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı

Kilis\'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı
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Kilis'te trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için jandarma ekiplerinin denetimleri artırıldı. Karayollarında yapılan uygulamalarda, drone desteğiyle havadan ve karadan sürücülerin trafik kurallarına uyumuna yönelik kontroller sürüyor.

Kilis’te trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Jandarma Trafik ekiplerinin denetimleri artırıldı.

Kilis'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı

İl genelindeki karayollarında gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Denetimlerde özellikle hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri denetimlerini yalnızca karadan değil, drone desteğiyle havadan da sürdürüyor. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri, karadaki ekipler tarafından kontrol edilerek gerekli işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

Güvenlik, Jandarma, Trafik, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Jandarma Kilis'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te jandarma trafik ekipleri denetimlerini drone desteğiyle artırdı - Son Dakika
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