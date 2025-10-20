Köy Kadınlarından Dayanışma Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kadın

Köy Kadınlarından Dayanışma Örneği

20.10.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, kadın girişimcilere yol gösteriyor ve istihdam sağlıyor.

BURSA'da kurulan, Türkiye'deki ilk köy kadın dayanışma derneği olan Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, kadın girişimcilere örnek oluyor. 23 yıl önce, kendisi gibi ilkokul mezunu 9 kadınla çıktığı yola 115 üyesiyle devam eden dernek başkanı Sermin Cakalıoğlu (69), kadın girişimcilere yol gösterici olarak katıldığı uluslararası sempozyumlarla, derneğini dünyaya tanıtıyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Kestel ilçesine bağlı kırsal Saitabat Mahallesi, 23 yıl öncesine kadar, yerli ve yabancı turistlerin görmek için kilometrelerce yol kat ettiği şelalesi, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla anılıyordu. 2002 yılından bu yana ise adını kadınlarıyla duyuran köyde, Türkiye'deki ilk köy kadın dayanışma derneği kuruldu. 4 çocuk annesi Sermin Cakalıoğlu, kendisi gibi ilkokul mezunu olan 9 kadınla yola çıktı ve Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kurdu. Derneğin kuruluş amacı, köylerde dahi kaybolmaya yüz tutan imece ruhunu canlandırabilmekti. Kestel'de kurulan pazarda, evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satarak para kazanan kadınlar, köylerindeki merada inşa ettikleri tek katlı binada kahvaltı servisine başladı ve daha sonra da işlerini büyütüp burayı 2 katlı restoran haline getirdi. Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen dernek binasında, misafirlerine hazırladıkları ürünleri sunan Saitabat köyü kadınları, el lezzetlerini gelir kapısına dönüştürdü.

65 KADIN ÜYEYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Kadın girişimcilere yol gösterici olarak uluslararası sempozyumlara katılan dernek başkanı Sermin Cakalıoğlu, 115 kadının üyesi olduğu dernekte, 65 kadın üyeye istihdam sağlandığını belirterek, "9 kişiyle başlamıştık. Şu an 115 üyemiz var. Türkiye ve yurt dışında seminerlere katılıp, örnek olan derneğimizi tanıtıyoruz. Derneğimiz Saitabat Şelalesi'ne gelen turistlerin uğrak noktası oluyor. Dernek gönül işidir. Derneğimizde 3 yıl para almadan çalışan kadınlarımız oldu. Sonrasında ücretli ve sigortalı çalışma şartları sağladık. Kendi yaptığımız ürünleri burada satıyoruz. Kahvaltı servisi yapıyoruz. Gelen turistler buraya uğramadan gitmiyor" dedi.

'UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİK'

Her geçen yıl üye sayılarının artığına dikkat çeken Cakalıoğlu, el emeklerini gelir kapısına dönüştürdükleri dernek binasının her köşesinde, dernek üyesi kadınların alın teri olduğuna dikkat çekerek, "Burası boş bir araziydi. Muhtarımızla konuşup burayı kurmayı istedik. Etrafta 2 restoran bulunuyordu. Fakat onlar buranın kültürünü anlatmıyordu. Biz de taleplerin ardından sözleşme yapıp burayı kurduk. Şu an gelenlerin uğrak noktası haline geldik. Buranın her köşesinde emeğimiz var. Sıfırdan başlayıp yaptık. Köyümüzdeki her aileden bir kişiyi arayıp, derneğimize davet ettim. Her geçen zamanda üye sayımız daha da çoğaldı" diye konuştu.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kadın Köy Kadınlarından Dayanışma Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:19
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul’da 4,5,6,7,8. maddeler kabul edildi
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da 4,5,6,7,8. maddeler kabul edildi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:29:57. #7.12#
SON DAKİKA: Köy Kadınlarından Dayanışma Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.