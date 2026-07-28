Değirmendere'de Boğulma Olayı
Değirmendere'de boğulma ihbarı sonrası R.Ç.'nin cenazesine ulaşıldı, otopsi yapılacak.
Edinilen bilgilere göre, Değirmendere Mahallesi’nde yaşanan boğulma ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Ç.’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından R.Ç.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Boğulma olayına ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu
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