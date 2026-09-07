Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş\'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.D. ve kardeşi Z.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, küfürleşmenin ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında

Olayın ardından kaçtıkları belirlenen M.D. (25) ve kardeşi Z.D. (22), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Olaylar, Polis, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

09:16
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler Ratko Mladiç için saygı duruşu
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
08:33
Amedspor’dan Filenin Sultanları’na Kürtçe ve Türkçe tebrik
Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:22:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement