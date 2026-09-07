Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında
Aksu Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.D. ve kardeşi Z.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.
Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, küfürleşmenin ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçtıkları belirlenen M.D. (25) ve kardeşi Z.D. (22), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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