Kahramanmaraş'ta Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Kahramanmaraş\'ta Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Göksun ilçesinde suya düştüğü ihbarı sonrası yapılan arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde suya düştüğü ihbar edilen bir kişi için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Çağlayan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Edinilen bilgilere göre, Göksun ilçesine bağlı Çağlayan bölgesinde bir kişinin suya düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, kişinin suya nasıl düştüğünün belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Göksun, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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