Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Kaza, Onikişubat ilçesi Dr. Sait Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Platformu

Trafik Kazaları, Kahramanmaraş, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

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