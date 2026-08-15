Karaman\'da Pikap Kazası

Kaza, Karamanlı Mahallesi Abdülhamid Han Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki pikap henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazada pikap sürücüsü hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer