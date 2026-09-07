Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, Murat Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, Murat Bozkurt hayatını kaybetti

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Özel İdare Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt hayatını kaybetti. Bozkurt'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki 28 KA 124 plakalı otomobil ile Murat Bozkurt’un kullandığı 79 ABC 498 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozkurt’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Bozkurt’un güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kaza Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, Murat Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, Murat Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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