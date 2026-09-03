Kilis'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı - Son Dakika
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Kilis'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı

Kilis\'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı
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Kilis genelindeki su kaynaklarına balık popülasyonunu artırmak amacıyla 600 bin adet balık bırakıldı. Çalışmayla su ekosisteminin desteklenmesi ve bölgedeki balıkçılığın verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kilis’te su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent genelindeki su kaynaklarına 600 bin adet balık bırakıldı.

Kilis'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı

Gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun artırılması, su ekosisteminin desteklenmesi ve bölgedeki su ürünleri kaynaklarının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının ve sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekerken, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının Kilis’teki su ürünleri varlığına önemli katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Çalışma kapsamında suya bırakılan 600 bin balığın, önümüzdeki dönemde bölgedeki balık popülasyonunun artmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

Balıkçılık, Kilis, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kilis Kilis'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'teki gölet ve barajlara 600 bin balık bırakıldı - Son Dakika
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