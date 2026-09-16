Üzüm fiyatı 18 TL'den 10 TL'ye düşünce çiftçi bağda sela okudu

Geçen yıl 18 TL seviyesinde olan üzüm fiyatının bu yıl 10 TL’lere kadar gerilemesi, üretim maliyetlerinin ise artması çiftçilerin tepkisine neden oldu.

Üzüm hasadında çalışan tarım işçileri sabah saat 06.00’da bağa girerek öğleden sonra 14.00’e kadar güneş altında çalışıyor.

Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunları sahada değerlendirmesini ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep ediyor.

Türkiye genelindeki bağ alanlarının tespit edilerek aktif üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi ve üzüm üretiminin sürdürülebilmesi için ilave desteklerin hayata geçirilmesi isteniyor.

Yaşanan tabloya tepki gösteren bir çiftçi ise üzüm bağında sela okudu.

Çiftçinin bağ başındaki bu görüntüsü, üzüm fiyatları ile artan üretim maliyetleri arasındaki farkı bir kez daha gündeme getirdi.

Haber: Abdullah Alpdağ