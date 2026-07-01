140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC'yi hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC'yi hedef aldı

140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC\'yi hedef aldı
01.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

140'tan fazla şirketin katıldığı Open Standard, rezerv gelirinin büyük kısmını ortaklarıyla paylaşan yeni stablecoin Open USD'yi (OUSD) tanıttı. Visa, Stripe, Mastercard ve BlackRock gibi büyük isimlerin desteklediği hamle, USDC'yi ihraç eden Circle'ın hissesini yüzde 16'dan fazla düşürdü.

Aralarında Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock ve Coinbase'in de bulunduğu 140'tan fazla şirket, rezervlerinden elde edilen kazancın büyük bölümünü paylaşan yeni stablecoin Open USD'yi piyasaya sürmek için Open Standard'a katıldı. Open Standard, işletmelerin Open USD'yi ücret ya da hacim sınırı olmadan basıp geri alabileceğini, OUSD rezervlerinden elde edilen gelirin büyük kısmının küçük bir yönetim ücreti sonrası katılımcı işletmelere dağıtılacağını belirtti.

Stablecoin, tek bir ihraççının kontrolü yerine ortak şirketler arasında paylaşılan bir yönetişimle, bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilecek. Open Standard'a katılan şirketler Open USD'yi ürün ve hizmetlerinde temel ödeme aracı olarak kullanacak, teknik destek alacak ve stablecoinin benimsenmesine göre gelir elde edecek. Open USD'nin bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenirken Tempo CEO'su Matt Huang, stablecoinin ilk günden itibaren kendi ağında doğal olarak ihraç edileceğini söyledi.

Lansmana Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi ödeme ağları, BlackRock, BNY ve Standard Chartered gibi kurumlar, Google, Shopify ve IBM gibi teknoloji şirketleri ile Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask, Ripple ve Galaxy gibi kripto firmaları katıldı. Mastercard ürün sorumlusu Jorn Lambert, ortak ve birlikte çalışabilir bir altyapının stablecoinleri daha geniş finans sistemine taşımanın anahtarı olduğunu söyledi. Stripe teknolojiden sorumlu başkanı Will Gaybrick ise Open USD'nin Stripe kullanan işletmeler için varsayılan stablecoin olmasının hedeflendiğini belirtti.

CIRCLE HİSSESİ YÜZDE 16 DÜŞTÜ

Open USD duyurusunun ardından USDC'yi ihraç eden Circle'ın hisseleri yüzde 16'dan fazla geriledi. Yatırımcılar, 140'tan fazla şirketin desteklediği yeni stablecoinin USDC için oluşturabileceği rekabet tehdidini değerlendirdi.

Ancak William Blair analistleri satışı aşırı bir tepki olarak nitelendirdi. Circle için endeksin üzerinde getiri tavsiyesini yineleyen analistler, şirketin ilk hamle avantajı, derin likiditesi ve ödeme altyapısının onu OUSD gibi güçlü bir rakibe rağmen iyi konumda tuttuğunu savundu. Andrew Jeffrey ve Adib Choudhury, rekabet endişelerini abartılı bulduklarını belirterek USDC'nin yaklaşık 74 milyar dolarlık piyasa değerine, derin likiditesine ve Circle Payments Network ödeme altyapısına dikkat çekti.

Analistler, Open USD'nin rezerv gelirini ortaklarıyla paylaşma vaadine de temkinli yaklaştı. İkiliye göre Circle zaten ortaklarına benzer teşvikler sunuyor ve OUSD, var olmayan bir soruna çözüm arıyor. Jeffrey ve Choudhury, Open USD'yi MCX ve Paze gibi geçmiş ödeme birliklerine benzeterek bu girişimlerin yerleşik ağlara karşı tutunmakta zorlandığını hatırlattı.

ALLAIRE USDC'Yİ EN GÜVENİLİR STABLECOIN İLAN ETTİ

Circle CEO'su Jeremy Allaire, duyurunun ardından X hesabından USDC'nin dünyanın en güvenilen, en yaygın benimsenen ve kurumsal kullanıma en hazır stablecoini olmayı sürdürdüğünü söyledi. Allaire, şirketin bankalar, ödeme şirketleri ve sermaye piyasaları genelinde ekosistemini genişletmeyi sürdüreceğini, ortaklarına USDC ağının büyümesinde ekonomik paydaş olma yolları sunacağını belirtti. Yeniliğe ve rekabete açık olduklarını ekleyen Allaire, stablecoin temelli bir internet finans sistemi için altyapı kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Sektörün diğer büyük ismi Tether'in CEO'su Paolo Ardoino ise sosyal medyada Open USD'yi "Hoş geldin OUSD, ikinci oyuncu oyuna girdi" sözleriyle karşıladı.

Kripto Para, Mastercard, Blackrock, Visa, Usd, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC'yi hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: 140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC'yi hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.