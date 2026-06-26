21Shares 2026 kripto tahminlerini aşağı çekti

Şirket, yıl ortası değerlendirmesinde sektörün altyapısının fiyatlardan daha hızlı ilerlediğini belirtti. Borsa yatırım fonları (ETF), stablecoin düzenlemesi, tokenizasyon ve tahmin piyasaları olgunlaşmayı sürdürürken, zayıflayan kripto fiyatları, büyük DeFi istismarları ve beklenenden yavaş ilerleyen işletme benimsemesi bazı 2026 hedeflerini ulaşılmaz kıldı.

Rapor, kripto piyasalarının giderek daha kurumsal bir karaktere büründüğüne dikkat çekti. Ancak 21Shares'e göre bu dönüşüm, Bitcoin'in temel döngüsel davranışını ortadan kaldırmadı.

BİTCOİN'İN DÖRT YILLIK DÖNGÜSÜ BOZULMADI

Analistler, varlık sınıfı daha kurumsal hale gelse de Bitcoin'in dört yıllık piyasa döngüsünün bozulmadan sürdüğünü vurguladı. Raporda, "Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarda zirve yapan Bitcoin sert biçimde geri çekildi ve önceki yarılanma sonrası kalıplarla uyumlu işlem görmeyi sürdürdü." ifadesi yer aldı. Analistlere göre kurumsal sahiplik piyasa düşüşlerini yumuşattı ancak Bitcoin'in döngüsel davranışını esastan değiştirmedi. Para birimi, zirvesinin yarısından az bir seviyede, yayım sırasında yaklaşık 59 bin 700 dolardan işlem görüyordu.

FalconX'in 2025'te şirketi satın almasının ardından 21Shares'ten ayrılan kurucu ortak Ophelia Snyder da kurumsal yatırımcıların kripto piyasalarını nasıl yeniden şekillendirdiğine ilişkin benzer bir saptama yaptı. Snyder, bir Substack yazısında yatırımcı tabanının artık daha büyük, daha kurumsal ve geniş finansal sisteme daha bağlı olduğunu belirtti. Snyder, "Bunun sonucunda rakip anlatılar, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik değişimler kripto fiyatlamasında eskisinden çok daha büyük etkiye sahip." ifadesini kullandı.

TAHMİN PİYASALARI VE ETF'LER DİRENÇ GÖSTERDİ

21Shares, beklentileri aşan alanlar arasında tahmin piyasalarını kriptonun en güçlü büyüme başlıklarından biri olarak gösterdi ve yıllık işlem hacminin bu yıl 100 milyar doları aşmasını öngördü. Rapor, konsolidasyonu da sektöre damga vuran bir eğilim olarak tanımladı. Bilançosunda kripto tutan halka açık şirketler birbirinden ayrışmaya başladı ve birçok küçük hazine şirketi ellerindeki dijital varlıkların değerinin altında işlem görüyor. Benzer bir tablo Ethereum'un Layer 2 ekosisteminde de beliriyor. Bir avuç baskın rollup pazar payını artırırken onlarca küçük ağ anlamlı kullanıcı ve likidite çekmekte zorlanıyor.

Benzer dayanıklılık borsada işlem gören kripto ürünlerinde de görülüyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinden bu yıl yaklaşık 3 milyar dolar net çıkış yaşansa da 21Shares bu rakamların tüm hikâyeyi anlatmadığını söyledi. ETF'lerin elindeki Bitcoin miktarı 1,25 milyon BTC'nin biraz üzerinde, rekor seviyeye yakın seyrediyor. Bu da birçok yatırımcının düşüş boyunca pozisyonunu koruduğuna işaret ediyor.

Analistler, ABD'de düzenleyici netliğin de iyileştiğine dikkat çekti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) genel listeleme standartları, biriken kripto ETF başvurularını Bitcoin ve Ethereum dışında istikrarlı bir yeni ürün akışına dönüştürdü. Raporda, "Hyperliquid öne çıkıyor. Varlığı izleyen ABD spot ETF'leri bir aydan kısa sürede 150 milyon doların üzerinde net giriş çekti ve bu, geleneksel sermayenin dijital varlıklara akmayı sürdürdüğünün kanıtı." ifadesi yer aldı.