ABD'de 70'ten fazla kripto ETF onay için sırada - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de 70'ten fazla kripto ETF onay için sırada

ABD\'de 70\'ten fazla kripto ETF onay için sırada

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yıl 70'ten fazla kripto para ETF'sini değerlendirmeye hazırlanıyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas'a göre bu başvurular XRP, Litecoin ve Solana gibi altcoinlerden Penguins ve Doge gibi memecoinlere, kripto endekslerinden türev araçlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

22.04.2025 14:10
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Kripto para ETF'lerinin ABD piyasasında yaygınlaşması, dijital varlıkların kurumsallaşma sürecinin hızlandığını gösteriyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı gönderisinde "XRP, Litecoin ve Solana'dan Penguins, Doge ve 2x Melania'ya ve aradaki her şeye kadar... Çılgın bir yıl olacak." ifadelerini kullandı. Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara ilgisi artarken, uzmanlar özellikle türev araçlı ETF'lerin daha fazla ilgi görebileceğini belirtiyor. Coinbase ve EY-Parthenon'un araştırmasına göre kurumların yüzde 80'inden fazlası 2025'te kripto varlık tahsisatlarını artırmayı planlıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto Varlık İlgilerini Artırıyor

Kripto para dünyasındaki ETF çeşitliliği hızla artıyor. ABD düzenleyici otoritesi SEC'in masasında şu anda 70'ten fazla kripto ETF başvurusu bulunuyor. Bu başvurular arasında altcoinler, memecoinler ve türev araçları da yer alıyor.

Analistler, ETF onaylarının otomatik olarak başarıyı sağlamadığını vurguluyor. Bloomberg analisti Balchunas, durumu müzik sektörüne benzetirken "Coin'inizin ETF haline getirilmesi, bir grupta olup şarkılarınızın tüm müzik streaming servislerine eklenmesi gibidir. Dinlenileceğini garanti etmez, ancak müziğinizi dinleyicilerin büyük çoğunluğunun bulunduğu yere koyar." açıklamasını yaptı.

Sygnum Bank'ın araştırma başkanı Katalin Tischhauser, altcoin ETF'lerinin spot Bitcoin fonlarından çok daha az olan birkaç yüz milyon ila 1 milyar dolar arasında kümülatif giriş görmesini bekliyor. Bitcoin içeren fonlar, geçen yıl ABD ETF yapısında listelenmesi onaylanan ilk spot kripto para olarak 100 milyar dolardan fazla net varlık çekti.

Türev araçlarına dayalı kripto ETF'leri, kurumsal yatırımcılar için daha cazip olabilir. Bitwise Invest'in alfa stratejileri başkanı Jeff Park, Eylül ayında spot kripto para birimleri üzerindeki opsiyonların, yatırımcılar için çok sayıda potansiyel portföy stratejisinin önünü açabileceğini ve Bitcoin gibi dijital varlıklar için "patlayıcı" fiyat yükselişini tetikleyebileceğini belirtti.

Son olarak ARK Invest, 21 Nisan'da mevcut ETF'lerinden ikisine stake edilmiş Solana pozisyonu ekledi. Varlık yöneticisi, bunun spot SOL'un ABD yatırımcılarına bir ETF'de sunulduğu ilk kez olduğunu duyurdu.

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Son Dakika Kripto Para ABD'de 70'ten fazla kripto ETF onay için sırada - Son Dakika

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