ABD dolandırıcılıkla bağlantılı 25 milyon dolarlık kriptonun peşinde - Son Dakika
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ABD dolandırıcılıkla bağlantılı 25 milyon dolarlık kriptonun peşinde

ABD dolandırıcılıkla bağlantılı 25 milyon dolarlık kriptonun peşinde
22.07.2026 17:00
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ABD Adalet Bakanlığı, Kanada ve ABD'deki mağdurları hedef alan yatırım ve sahte arkadaşlık dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 25 milyon doları aşkın kripto varlık için beş müsadere davası açtı. Yetkililer, dünya genelinde binlerce mağdurun doğrulandığını bildirdi.

Washington DC Bölgesi Savcılığı ile Gizli Servis'in Washington Saha Ofisi, varlıkların Siber Dolandırıcılık Görev Gücü tarafından yürütülen ayrı soruşturmalar sonucunda ele geçirildiğini duyurdu. Soruşturmacılar birden fazla aklama ağı belirledi. Mağdurların meşru bir dijital varlık yatırımı yaptıklarına inandırıldığı tespit edildi.

En büyük dava, 200'den fazla kişiyi dolandıran romantizm kurgularıyla bağlantılı yaklaşık 12,1 milyon doları kapsıyor. Elde edilen paranın aracı adresler üzerinden yönlendirildiği ve diğer mağdur fonlarıyla karıştırıldığı belirtildi. İkinci dava, 270'ten fazla şüpheli mağdur işlemine kadar izi sürülen 10,4 milyon dolarlık varlığı hedefliyor. Daha küçük üç dosyada ise sahte yatırım hesapları ve daha önce çalınan parayı geri getirmeyi vaat eden ikincil bir dolandırıcılık düzeni yer alıyor.

Bakanlığa göre aklamayı yürütenler ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya'da bulunuyor. İlgili IP adresleri ise Çin, Malezya ve Kamboçya'ya işaret ediyor.

INTERPOL OPERASYONUNDA 5.811 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Davalar, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını ve elde edilen paranın aklandığı finansal ağları hedef alan Interpol koordinasyonundaki bir operasyonun ardından geldi. Operation First Light 2026 adlı çalışmaya 97 ülke ve bölge katıldı, 5.811 kişi gözaltına alındı ve 283 milyon dolarlık yasa dışı varlık ele geçirildi. Interpol, operasyonda 142 binden fazla mağdurun belirlendiğini ve 31 binden fazla banka hesabının bloke edildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında Tayland makamları, romantizm dolandırıcılığından elde edilen parayı kriptoya çeviren ve izi kaybettirmek için zincirler arası token takasları kullanan bir ağı ortaya çıkardı. Şüpheli aklayıcılardan biriyle ilişkilendirilen bir cüzdanda 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde kripto işlem gördü.

ŞUBATTA 61 MİLYON DOLARLIK USDT'YE EL KONULMUŞTU

ABD makamları benzer düzenlerle bağlantılı kripto varlıkların peşine daha önce de düştü. Şubat ayında federal ajanlar, sahte yatırım platformlarından elde edilen paranın aklandığı öne sürülen adreslerden 61 milyon doların üzerinde USDT'ye el koydu. Soruşturmacılara göre dolandırıcılar önce romantik ilişkiler üzerinden güven kazanıyor, ardından mağdurları sahte işlem platformlarına yönlendiriyor ve paralarını birden fazla cüzdan üzerinden hareket ettiriyor.

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