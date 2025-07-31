ABD Ethereum fonları 19 günde rekor giriş yaşadı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD Ethereum fonları 19 günde rekor giriş yaşadı

ABD Ethereum fonları 19 günde rekor giriş yaşadı
31.07.2025 17:26
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ABD Ethereum ETF'leri 19 günlük ardışık giriş rekoruyla 5,38 milyar dolar topladı. BlackRock'ın ETHA fonu tek başına 4,19 milyar dolarla toplam girişlerin yüzde 78'ini aldı. ETF'ler artık Ethereum arzının yüzde 4,7'sini kontrol ederek kripto ekosisteminde güç dengesini değiştiriyor. SEC'in ayni itfa onayı ve staking planları fonları daha da güçlendirdi.

Ethereum yatırım fonları tarihi bir performans sergilerken, kurumsal yatırımcıların ilgisi zirve yaptı. Bu süreçte günlük ortalama 282,9 milyon dolarlık giriş yaşanırken, BlackRock öncülüğündeki fonlar toplam 22 milyar dolarlık Ethereum varlığı yönetiyor. SEC'in doğrudan itfa yöntemlerini desteklemesi ve staking özelliklerinin gelecek adımlar arasında olması, ETF'lerin gelişim potansiyelini artırıyor.

BlackRock ETHA Fonu Ethereum Piyasasında Zirveye Çıktı

ABD spot Ethereum ETF'leri rekor 19 günlük ardışık akış dizisini yakaladı ve en son süreç şimdi toplam 5,38 milyar dolara ulaştı. 16 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar olan önceki 19 günlük seri 1,37 milyar dolar getirmişti.

BlackRock'ın ETHA'sı 19 günlük sürece hâkim oldu, toplamın 4,19 milyar dolar veya yüzde 78'ini oluşturdu. Bunu 591,7 milyon dolarla Fidelity'nin FETH'i ve 451 milyon dolarla Grayscale'in mini ETH ürünü takip etti.

Toplam fonlar artık müşterileri adına yaklaşık 5,7 milyon ETH tutuyor ve by mevcut fiyatlarda yaklaşık 22 milyar dolar değerine sahip. Bu, ETH'nin tahmini 120,7 milyon dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 4,7'sine eşdeğer.

BlackRock'ın ETHA'sı tek başına 3 milyon ETH'den fazlasını oluşturuyor, yaklaşık 11,6 milyar dolar değerinde, Ethereum'un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 2,5'ine eşdeğer.

Salı günü, SEC ABD spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için ayni itfaları onayladı. Bu karar kripto yatırım ürünlerini geleneksel fon yapılarıyla hizalayarak yatırımcılar için maliyetleri azalttı.

SEC'in çarşamba günü BlackRock'ın Ethereum ETF'inde staking'e izin veren Nasdaq'tan bir 19b-4 başvurusunu kabul etmesiyle, fonlar için staking onayları kripto yanlısı Donald Trump yönetimi altında "SEC'in isabet listesindeki bir sonraki" olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD Ethereum fonları 19 günde rekor giriş yaşadı - Son Dakika

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