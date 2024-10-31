ABD hükümetinden dikkat çeken Ethereum hamlesi

Kripto Para

İsviçre merkezli Aragon Association'ın feshetme ve ANT tokenlarını yakma kararı, kripto para piyasasında önemli bir gelişmeyi tetikledi. ABD hükümeti, Alameda Research'ten el konulan varlıkları AragonDAO'nun token itfa programı kapsamında ETH'ye dönüştürerek 556.000 dolarlık değer elde etti.

Alameda Varlıkları ETH Olarak Değerlendi

Zincir üstü veriler, hükümet yetkililerinin AragonDAO ANT token itfa adresini kullanarak firmadan ele geçirilen 82.000'den fazla ANT tokenını sattığını gösteriyor.

Kasım 2023'te Aragon Association, 86.343 ETH'yi (155 milyon dolar) ANT tokenleri karşılığında satma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda kullanıcılar, 2 Kasım 2024 tarihine kadar ANT tokenlarını takas edebilecek.

İşlem süreci, 0xb0692 ile başlayan bir adresin, Alameda'dan el konulan fonları ayırmak için kullanılan ABD hükümetinin cüzdanını fonlamasıyla başladı. Bu süreçte hükümet, muhtemelen gas ücretlerini ödemek için Coinbase'den 0.003 ETH (7,03 dolar) aldı.

İtfa sürecinin tamamlanmasının ardından tüm ANT tokenları yakılacak. AragonDAO yetkilileri, "bu andan itibaren ANT tutmaya devam etmenin bir amacı olmadığını" belirtti.