ABD Kongresi Fed'in kripto firmalarına erişimini tartışıyor - Son Dakika
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ABD Kongresi Fed'in kripto firmalarına erişimini tartışıyor

ABD Kongresi Fed\'in kripto firmalarına erişimini tartışıyor
25.06.2026 13:01
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kripto ve fintek firmalarına ödeme sistemlerine doğrudan erişim tanıyacak kısıtlı ana hesap önerisi Kongre'de tartışıldı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda, bu firmaların ABD ödeme sistemi içinde ne kadar erişime sahip olması gerektiği ele alındı.

Çarşamba günkü oturum, bankaların ve fintek şirketlerinin değişen rolünü, özellikle Fed'in belirli kripto odaklı bankalara merkez bankasına doğrudan erişim tanıyacak yeni fikrini görüştü. Pennsylvania Cumhuriyetçi Temsilcisi Dan Meuser, bunun güvenlik ve sağlamlık açısından önemli sorular doğurduğunu belirtti. Meuser, "Fed'in ödeme sistemine erişim küçük bir mesele değil. Bu kritik ödeme altyapısına kimlerin doğrudan erişmesine izin verilmeli?" ifadelerini kullandı.

Fed Guvernörü Christopher Waller, kurumlara Fed'in ödeme sistemlerine doğrudan erişim tanıyan ana hesabın (master account) kısıtlı bir biçimini ilk kez Ekim 2025'te önermişti. Ana hesap, sahibine Fed'in ödeme sistemlerine ve ABD para arzına en doğrudan erişimi sağlıyor. Bu hesaba sahip olmayan kuruluşlar ise hizmet verebilmek için çoğu zaman ana hesabı bulunan ortak bankalara bağımlı kalıyor.

MART'TA İLK KRİPTO HESABI ONAYLANDI

Mart ayında Kansas City Fed'i, kripto borsası Kraken'in çatı şirketi Payward'a sınırlı amaçlı bir hesap onayladı. Sektör için bir ilk olan bu onay, kripto ve fintek firmalarının Fed hizmetlerine ne ölçüde doğrudan erişebileceği tartışmasını alevlendirmişti. Mayıs ayında ise Başkan Donald Trump, Fed'e bu firmalara ödeme altyapısına doğrudan erişim politikalarını değerlendirmesi talimatını veren bir kararname imzaladı. Öneriye ilişkin sunulan düzinelerce görüşte kripto sektörü adımı "gecikmiş" bulurken, topluluk bankaları güvenlik önlemleri konusunda çekincelerini dile getirdi.

BİTCOİN BİR YILDA 100 BİNDEN 59 BİNE İNDİ

Oturumda bazı vekiller dijital varlıkların oynaklığına dikkat çekti. Bir yıl önce 100 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, çarşamba günü 59 bin dolara kadar geriledi. Komitenin dijital varlık alt komitesinin önde gelen Demokrat üyesi Stephen Lynch, kripto paradaki sert günlük dalgalanmaların finansal sistemde tüketici güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Lynch, 2024'te iflas eden ve müşterilerin fintek platformlarında milyonlarca dolar kaybettiği Synapse örneğini hatırlattı. Demokrat vekil, bu nedenle herhangi bir fintek ya da kripto şirketinin banka benzeri yetkilere kavuşmadan önce Kongre'nin asgari koşullar belirlemesi gerektiğini savundu.

Anchorage Digital Küresel Operasyonlar Direktörü Rachel Anderika ise oturumda inovasyonu güçlendirecek düzenleyici çerçeveler çağrısında bulundu. Federal lisanslı ilk kripto bankası olan Anchorage Digital Bank'ın yöneticisi, "Amerika dünyanın finans başkenti olmaya devam edecekse, inovasyona izin veren federal ve eyalet düzeyinde düzenleyici çerçevelere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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