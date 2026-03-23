ABD kripto yasa tasarısında stablecoin getirisi düğümü çözülüyor

23.03.2026 11:27
Demokrat Senatör Angela Alsobrooks, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Beyaz Saray, kripto piyasa yapısı düzenlemesinde stablecoin getirisinin nasıl ele alınacağına dair "ilke anlaşmasına" vardı. Anlaşma, CLARITY yasasının Senato'dan geçişi için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Alsobrooks'un sözcüsü Connor Lounsbury, anlaşmayı "piyasa yapısı mevzuatı için önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Lounsbury, her iki tarafın aylardır çözmeye çalıştığı bu konuda ilerleme kaydedildiğini belirtirken, daha geniş yasada etik kurallar ve yasadışı finansman gibi bekleyen sorunların hâlâ çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray danışmanı Patrick Witt de X hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi "büyük bir kilometre taşı" olarak tanımladı. Witt, "CLARITY yasasının geçmesi için yapılacak daha çok iş var, ancak bu önemli bir dönüm noktası." dedi.

İlke anlaşması, stablecoin inovasyonunu korumayı ve her iki tarafın da dile getirdiği mevduat kaçışı endişesini gidermeyi hedefliyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren GENIUS stablecoin yasası, ihraççıların doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor ancak Coinbase gibi üçüncü taraf platformların getiri sunmasını engellemiyor. Bu boşluk, bankacılık sektörü ile kripto şirketleri arasında derin bir ayrışma yarattı. Bankacılık lobisi, bu tür getirilerin geleneksel kurumlardan mevduat çekeceğini savunurken kripto sektörü kısıtlamaların inovasyonu engelleyeceğini öne sürdü.

SENATO'DA 60 OY EŞİĞİ BEKLİYOR

Senato Bankacılık Komitesi, kripto piyasa yapısı tasarısını ilerletmekte geçen yıl boyunca birçok engelle karşılaştı. Ocak ayında planlanan oturum, Coinbase'in stablecoin getirisi endişeleriyle desteğini çekmesinin ardından son dakikada iptal edilmişti. Temsilciler Meclisi, kendi versiyonunu iki partili destekle onaylarken Senato Tarım Komitesi kendi tasarısını yalnızca Cumhuriyetçi oylarıyla geçirdi.

Tasarı, düzenleyici yetkinin Emtia Vadeli İşlem Komisyonu ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında nasıl paylaşılacağını, dijital varlıkların ne zaman menkul kıymet ne zaman emtia sayılacağını ve yeni açıklama yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Bankacılık Komitesi'nin Paskalya tatilinin ardından gelecek ay tasarıyı oylamak üzere oturum düzenleyeceğini açıkladı. Ancak Haun Ventures CEO'su Katie Haun, yasama sürecinin yetişip yetişmeyeceği konusundaki kaygısını dile getirerek Kongre'nin tatil sonrası hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Tasarının Senato genel kurulundan geçmesi için 60 oy gerekiyor ve bu da Demokrat desteği zorunlu kılıyor.

Advertisement
